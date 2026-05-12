Дніпропетровщина оголосила обов’язкову евакуацію з кількох районів
У Нікопольському районі Дніпропетровщини оголошено обов'язкову евакуацію
З окремих територій Нікопольського району Дніпропетровської області через безпекову ситуацію мають виїхати понад 1100 мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.
Повідомляється, що рішення про обов'язкову евакуацію розповсюджується на кілька громад району.
Насамперед це стосується родин із дітьми:
- Марганецька громада: села Новокиївка та Іллінка.
- Мирівська громада: село Вищетарасівка.
Наразі у цих населених пунктах мешкають 34 дитини (28 родин).
Крім того, залишити свої домівки мають:
- мешканці однієї з вулиць у Марганці;
- мешканці майже 100 вулиць у Нікополі.
Загалом евакуації підлягають 1 145 людей. За словами Олександра Ганжі, мешканці мають виїхати упродовж одного місяця. Час та маршрут для кожної сім'ї узгоджуватимуть індивідуально.
«Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях», – написав Ганжа.
Місцева влада обіцяє повний організаційний супровід. Зокрема, у Нікополі планують запровадити компенсацію на оренду житла для родин із дітьми, які вирішать залишитися в межах міста, але переїдуть у більш безпечні квартали. Цю ініціативу мають розглянути депутати на позачерговій сесії міськради.
«Главком» писав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини. За словами омбудсмана, критичною залишається гуманітарна ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Понад шість тисяч людей там фактично позбавлені доступу до води, їжі, медичної допомоги та можливості виїхати – серед них близько 200 дітей, більшість із яких маломобільні.
Нагадаємо, Олешки фактично перебувають в повній гуманітарній блокаді – під'їзні шляхи заміновані, мешканці гинуть від голоду.
