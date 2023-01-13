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Путін публічно розкритикував віцепрем'єра РФ. Аналітики ISW назвали причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін публічно розкритикував віцепрем'єра РФ. Аналітики ISW назвали причину
Путін розкритикував Мантурова за те, що підприємства авіаційної галузі не отримують держзамовлення
фото з відкритих джерел

Кремль шукає «цапів-відбувайлів» у провалах в оборонній промисловості

Напередодні російський диктатор Володимир Путін розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за те, що підприємства авіаційної галузі не отримують держзамовлення. Це, ймовірно, пов’язано з нездатність оборонно-промислової бази розв'язувати проблему нестачі обладнання та технологій для російської армії. Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни.

Зазначається, що Путін під час виступу заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік, не набирають додатковий персонал і не готуються нарощувати випуск продукції під потенційні замовлення в майбутньому. За його словами, керівники підприємств заявили, що вони не отримували жодних державних замовлень у нинішніх «умовах» у Росії, і закликав Мантурова «не грати дурня».

Аналітики вважають, що цей інцидент, ймовірно, є частиною поточної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера, який брав участь у воєнних діях. Кремль міг вирізати розбіжності зі своєї офіційної стенограми, але вирішив оприлюднити різку відповідь Путіна, щоб ідентифікувати інших офіційних осіб у Кремлі як винних у викликах російської оборонно-промислової бази та погрожувати іншим посадовим особам.

Раніше повідомлялося, що росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки.

До слова, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: Україна путін війна окупанти росія

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