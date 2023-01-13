Путін публічно розкритикував віцепрем'єра РФ. Аналітики ISW назвали причину

Кремль шукає «цапів-відбувайлів» у провалах в оборонній промисловості

Напередодні російський диктатор Володимир Путін розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за те, що підприємства авіаційної галузі не отримують держзамовлення. Це, ймовірно, пов’язано з нездатність оборонно-промислової бази розв'язувати проблему нестачі обладнання та технологій для російської армії. Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни.

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Зазначається, що Путін під час виступу заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік, не набирають додатковий персонал і не готуються нарощувати випуск продукції під потенційні замовлення в майбутньому. За його словами, керівники підприємств заявили, що вони не отримували жодних державних замовлень у нинішніх «умовах» у Росії, і закликав Мантурова «не грати дурня».

Аналітики вважають, що цей інцидент, ймовірно, є частиною поточної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера, який брав участь у воєнних діях. Кремль міг вирізати розбіжності зі своєї офіційної стенограми, але вирішив оприлюднити різку відповідь Путіна, щоб ідентифікувати інших офіційних осіб у Кремлі як винних у викликах російської оборонно-промислової бази та погрожувати іншим посадовим особам.

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Раніше повідомлялося, що росіяни критикують Путіна за вибухи в тилу. Аналітики ISW назвали можливі наслідки.

До слова, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.