Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами розвідки, про результати операції знали лише президент України та декілька західних лідерів

В Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція була засекреченою, а про її результати тоді доповідали лише президентові України та кільком лідерам іноземних держав. Наразі Російська Федерація планує розмістити один із комплексів «Орєшнік» на території Білорусі. Радіус дії цієї системи становить близько 5500 км, а мертва зона – близько 700 км.

Нагадаємо, позаминулого літа українські спецпризначенці знищили одну з балістичних ракет комплексу «Орєшнік».

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які залучені у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».

До слова, Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік». Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

ГУР росія озброєння

