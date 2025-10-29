Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ

Зеленський: «Ми готуємо нові санкції зокрема проти цілей в російському військовому виробництві, в їхній пропаганді»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкції проти російського військового виробництва та пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента українського лідера.

«Ми готуємо нові санкції зокрема проти цілей в російському військовому виробництві, в їхній пропаганді. Поступово заблокувати контакти зі світом усіх російських суб'єктів, які працюють на війну. Укази незабаром. Також ми синхронізуємо 19-й пакет санкцій ЄС в українській юрисдикції і важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали в європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж взяли собі загальні європейські санкції», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що вже почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Також за його словами, попередньо відомо, що попередні дані щодо санкцій США проти російських нафтових компаній доволі оптимістичні.

«Ми перевіряємо деталі, і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно – Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так – дієво тиснуть, відчутно та по напрямках, які дійсно болісні для путінської системи», – додав він.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти Російської Федерації. Вони змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні.