Кремль придумав, як приєднати окуповані території без «референдумів»

РФ не спробує легітимізувати приєднання окупованих територій, вона просто братиме їх під свій контроль

Данілов розповів про план рашистів

Кремль не потребуватиме проведення «референдумів» на захоплених територіях через призначення росіян на правлячі посади. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.

«Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски та ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити «референдуми», а просто росіян призначатимуть на посади», – заявив Данілов.

За його словами, таким чином Росія навіть не спробує легітимізувати приєднання окупованих територій, вона просто братиме їх під свій контроль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія діє на Херсонщині за вже відомим сценарієм – дипломат США.

Вороги незаконно затримують та катують цивільних, яких вважають учасниками мітингів проти російської окупації.

Тим часом на окупованій Донеччині РФ призначила нового гауляйтера.

В окупаційній «владі» Донецької області відбувається ротація.

До слова, окупанти в Мелітополі готують «референдум»: хочуть приєднатися до Росії.

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