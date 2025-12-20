Головна Світ Політика
Клінтон у сукні та не тільки: у США оприлюднено новий масив файлів Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Клінтон у сукні та не тільки: у США оприлюднено новий масив файлів Епштейна
Картина з експрезидентом США Біллом Клінтоном у сукні та підборах
фото: Clash Report

Заступник генпрокурора Тодд Бланш зазначив, що це лише перший етап публікації файлів Епштейна

Міністерство юстиції США розпочало масштабне розкриття документів, пов’язаних із діяльністю засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна. Публікація відбувається на виконання вимог федерального закону, згідно з яким влада зобов’язана надати доступ до матеріалів у встановлений термін. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, загальний обсяг архіву може сягати кількох сотень тисяч сторінок. Оприлюднені матеріали включають раніше засекречені протоколи великого журі, внутрішні звіти правоохоронців, домовленості про імунітет та приватне листування. Значна частина файлів присвячена Гіслейн Максвелл, соратниці Епштейна, яка відбуває термін за торгівлю людьми.

Заступник генпрокурора Тодд Бланш зазначив, що це лише перший етап публікації. Він наголосив, що прокурори працюють у посиленому режимі, ретельно редагуючи дані для захисту конфіденційності жертв. Попри це, адміністрація Дональда Трампа опинилася під тиском критиків, які звинувачують Білий дім у затягуванні процесу та неповному розкритті інформації.

Серед оприлюднених матеріалів містяться аудіо- та відеозаписи, що документують факти знущань над потерпілими. Особливий резонанс викликали візуальні матеріали. На знімках помітили колишнього президента США Білла Клінтона та співака Майкла Джексона. Зокрема, у матеріалах є фото картини, на якій Клінтон зображений у жіночій сукні. Оприлюднено кадри з самим Епштейном, жінками з його оточення, а також фотографію фінансиста з чеком, який йому нібито надав Дональд Трамп.

Новий закон, підписаний Трампом минулого місяця, фактично зняв гриф таємності з матеріалів великого журі. Він також зобов’язує розкрити обставини смерті Епштейна у в’язниці. Очікується, що повний архів проллє світло на мережу зв’язків фінансиста з елітою та причини тривалої бездіяльності правоохоронних органів.

Сам Дональд Трамп, який раніше підтверджував знайомство з Епштейном, але заявляв про розрив стосунків задовго до його арешту, не є фігурантом цих справ і вважає надмірну увагу до теми політичним тиском.

На фотографіях можна побачити співака Майкла Джексона та колишнього президента США Білла Клінтона
фото: Clash Report

Нагадаємо, конгресмени-демократи комітету з нагляду Палати представників оприлюднили нові фото зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого засудили за сексуальні злочини. На світлинах зі злочинцем Епштейном можна побачити не лише президента США Дональда Трампа та експрезидента США Білла Клінтона, але й представників королівської родини, відомих акторів та особистостей.

Раніше Федеральний суд Південного округу Флориди ухвалив рішення дозволити розкриття документів великого журі з розслідування справи померлого фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

