Навроцький передав Зеленському двотомник про Волинську трагедію

У двотомнику зібрано численні свідчення очевидців Волинської трагедії

Під час офіційної зустрічі у Варшаві президент Польщі Кароль Навроцький вручив Володимиру Зеленському двотомник під назвою «Документи Волинського злочину». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta.pl.

Книги, що привернули увагу представників ЗМІ під час переговорів, є науковою працею польського Інституту національної пам’яті (IPN). Видання було підготовлене та випущене у 2023 році, коли Навроцький ще очолював цю установу.

За наявною інформацією, у двотомнику зібрано численні свідчення очевидців тих подій. Наголошується, що більшість оприлюднених розповідей завірені особистими підписами свідків, що додає документам особливого архівного значення.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

«Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом», – сказав Навроцький.

19 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві. Це перша зустріч Зеленського та Навроцького. Головні теми їх переговорів – безпека, економіка та історія.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості співпраці інститутів національної пам’яті обох країн.

За словами Навроцького, під час дискусії із Зеленським також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.