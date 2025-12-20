Польща може допомогти Україні з організацією виборів

Польща вважає організацію голосування для мільйонів біженців «колосальним завданням

Маршалок польського Сейму Влодзімєж Чажастий оголосив про готовність Варшави надати всебічну підтримку Україні у проведенні майбутніх президентських або парламентських виборів. Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі з українськими колегами, передає «Главком».

За словами Чажастого, ініціатива стосується не лише традиційного спостереження за процесом, а передусім глибокої правової та логістичної допомоги. Польща усвідомлює масштаб викликів, оскільки на її території зараз перебуває близько 2 млн українців, а загалом у Європі – понад 8 млн громадян України, які мають право голосу.

Польський парламент вважає організацію голосування для мільйонів біженців «колосальним завданням», тому готовий ділитися ресурсами. Сторони вже домовилися про створення спеціальної групи, яка визначить конкретний обсяг допомоги та сформує команду фахівців.

Канцелярія Сейму вже провела попередні консультації з Державною виборчою комісією Польщі щодо технічних аспектів процесу. Маршалок підкреслив, що українська сторона позитивно сприйняла цю ініціативу. Допомога буде реалізована одразу, як тільки офіційний Київ ухвалить рішення про призначення дати волевиявлення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів

«Потрібний для виборів cease fire. Cease fire буде той чи інший термін, безумовно, якщо буде – ми готові до виборів», – підкреслив Зеленський та запевнив, що готовий до виборів.

До слова, російський диктатор Володимир Путін стверджує, що РФ готова розглянути припинення ударів по Україні в день виборів. Відповідну заяву він зробив під час «прямої лінії».

Очільник Кремля знову почав розповідати про нібито нелегітимність української влади. Він заявив, що без проведення виборів зробити так, аби вона стала легітимною, «неможливо».