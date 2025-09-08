У РФ за загадкових обставин загинув 19-й від початку 2022 року топменеджер

Загиблий очолив «К-Поташ Сервіс» в жовтні 2022 року

Серія смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку великої війни з Україною, триває. У понеділок під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Олексія С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними джерел у правоохоронних органах, тіло «знайшли без голови». Обезголовлений труп лежав під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос.

Загиблий очолив «К-Поташ Сервіс» в жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.

Загиблий став щонайменше 19-м топменеджером, який помер в Росії за загадкових обставин за останні три з половиною роки. У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів «Уралкалія», і Михайла Кеніна, засновника і головного акціонера ГК «Самолет» – найбільшого в Росії забудовника. Причини їх смерті залишилися невідомими.

Раніше повідомлялося, що дивні смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. За загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку 2022 року.