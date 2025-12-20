США ввели санкції проти родичів президента Венесуели

До списку включено батька, сестру, дружину та доньку президента Венесуели Ніколаса Мадуро

У п’ятницю, 19 грудня, Міністерство фінансів США розширило санкційний список проти оточення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Нові обмеження зачепили членів сім'ї президента, зокрема його дружину Сілію Флорес, та їхніх найближчих соратників, передає «Главком».

Глава Мінфіну США Скотт Бессент жорстко прокоментував це рішення, назвавши венесуельський режим «злочинною наркодержавою». Він наголосив, що Вашингтон не дозволить Мадуро та його спільникам заповнювати американський ринок небезпечними наркотиками та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Санкції запроваджено проти семи осіб, тісно пов'язаних із президентським подружжям. Основний удар прийшовся на родинну мережу Карлоса Еріка Мальпіка Флореса (племінника дружини Мадуро), якого США вважають ключовою фігурою в корупційних схемах державної нафтової компанії PDVSA. До списку включено матір Мальпіка Флореса (рідну сестру дружини президента), а також його батька, сестру, дружину та доньку.

Окрім персональних санкцій, Мінфін США лише на короткий термін продовжив ліцензію, що захищає нафтопереробну компанію Citgo (актив Венесуели в США) від кредиторів – тепер вона діє лише до 3 лютого. Це свідчить про посилення економічного тиску адміністрації Трампа на офіційний Каракас.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.