Путін відвідає Монголію, де його можуть арештувати

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України

Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут

Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію, яка у 2003 році ратифікувала Римський статут. Тож там президента РФ можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як зазначили у Кремлі, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених «перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол». Планується підписання низки двосторонніх документів. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Варто зауважити, що Монголія у 2000 році підписала Римський статут. При цьому країна ратифікувала його у 2003 році. Таким чином, вона є учасником Міжнародного кримінального суду та зобов'язана виконувати його рішення.

Більше того, у грудні 2023 року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент країни тоді вихвалявся, що це – «ознака зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії».

Це буде перший візит російського диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія, як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.

Крім цього, Путін не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.