Путін: У Росії є засоби зрівняти із землею всіх, хто захоче зрівняти із землею бази на її території

Путін погрозами відповів на слова глави МЗС Литви, який заявив, що НАТО має кошти зрівняти із землею російські бази ППО у Калінінградській області

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував висловлювання очільника МЗС Литви щодо спроможності НАТО ліквідувати російські бази протиповітряної оборони в Калінінградській області. Про це пише «Главком».

У відповідь російський лідер заявив, що Москва володіє ресурсами для знищення будь-кого, хто спробує атакувати об'єкти на її території.

«У Росії є засоби зрівняти із землею всіх, хто захоче зрівняти із землею бази на її території», – заявив Путін.

Водночас, диктатор запевнив, що Росія ніколи не виступала з погрозами на адресу держав Європи. Повідомлення європейських лідерів про ймовірну підготовку до військового зіткнення з РФ він назвав неправдивими, порівнявши такі заяви з методами пропаганди Геббельса. На думку Путіна, подібна риторика використовується європейськими політиками виключно для підтримання протистояння з Москвою та для обґрунтування значних бюджетних витрат коштом платників податків.

Окрім цього, відповідальність за теперішні події в Україні президент РФ повністю поклав на західні країни. Він стверджує, що саме дії Заходу призвели до зміни влади в Україні у 2014 році, що, своєю чергою, спонукало Росію до дій стосовно Криму та Донбасу. Путін підкреслив, що нинішня ситуація є наслідком закордонної політики, починаючи від невиконаних обіцянок про нерозширення НАТО на схід і закінчуючи подіями в Україні, а заяви про російську агресію є спробою перекласти провину.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.

Також президент Росії Володимир Путін під час спілкування з журналістами за підсумками свого візиту до Казахстану заявив, що нібито нічого не знав про падіння безпілотника на території Румунії. Путін традиційно переклав відповідальність за інцидент на українську сторону