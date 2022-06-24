Соратник Путіна назвав наступну європейську столицю, яку росіяни зібралися бомбити

Російський депутат переконаний, що «загроза для світу йде від англосаксів»

Російський депутат поділився своїми фантазіями про війну через заблокований Калінінград

Депутат Держдуми Росії генерал Андрей Гурульов, який є членом пропрезидентської партії «Єдина Росія», заявив – якщо «блокада Калінінграда» призведе до війни, першим під удар має потрапити британська столиця Лондон. Про це російський політик заявив в ефірі телебачення.

«Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО.

По-друге, ми послабимо всю їх систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%.

По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів» – заявив російський депутат.

За даними головного управління розвідки Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України у 2014-15 роках.

Як відомо, Київ став першою європейською столицею, по якій Росія неодноразово завдавала ракетних ударів після початку повномасштабного вторгнення на українську територію. Внаслідок цих атак постраждали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, наразі розгортається конфлікт між Росією та Литвою через транспортну блокаду Калінінградської області. 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Представниця російського МЗС Марія Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.

Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.