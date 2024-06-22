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Буданов пояснив, чому Путін досі не оголосив мобілізацію в РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Буданов пояснив, чому Путін досі не оголосив мобілізацію в РФ
Буданов назвав один із основних аспектів, чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації
фото з відкритих джерел

Для російського диктатора найбільш важливою є внутрішня стабільність у країні

Очільник Кремля Володимир Путін боїться негативного сприйняття в російському соціумі, для нього важлива внутрішня стабільність. Це одна з причин, чому в РФ досі не оголошена мобілізація. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов на онлайн-лекції у Школі управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

«Для Путіна найбільш важливо – це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, питання роботи з соціумом, контролю мас вони витрачають все, що тільки можливо уявити – не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів, чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації», – пояснив головний розвідник країни.

На його думку, для подолання руйнівного ефекту пропаганди всередині РФ необхідний форс-мажор або тривала робота, яка принесене результат через десятиліття.

«Тут неможливий ані корейський, ані молдовський, ані німецький сценарії – усе це не спрацює. Тут має поставитись крапка один раз і назавжди», – наголосив Буданов. 

Він також висловився про нинішній світовий порядок, виклики і загрози для глобальної безпеки. За його словами, «нині є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни», і війна Росії проти України – «яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки».

Нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація планувала на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував цю заяву.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

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Теги: Кирило Буданов мобілізація путін росія

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