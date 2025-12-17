Путін погрожує: в наступному році «Орєшніки» часто битимуть по Україні

«Орєшнік» буде поставлений на бойове чергування до кінця 2025 року, заявив Путін

Президент Росії Володимир Путін погрожує поставити бойове чергування ракети середньої дальності «Орєшнік» до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили «Орєшніком» по Дніпру.

«Високий рівень підготовки частин і з'єднань, їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджуються і в ході регулярно проведених навчань. У тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції», – додав Путін.

Нагадаємо, що 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.