Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 
скриншот з відео

На НПЗ розгорілася пожежа після атаки 

У ніч на 29 листопада у Краснодарському Краї РФ пролунали гучні вибухи. Регіон опинився під атакою дронів. Безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

Ударні БпЛА уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. 

Теги: нафта росія росіяни вибух

