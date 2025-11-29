Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
На НПЗ розгорілася пожежа після атаки
У ніч на 29 листопада у Краснодарському Краї РФ пролунали гучні вибухи. Регіон опинився під атакою дронів. Безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.
Ударні БпЛА уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.
Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.
Коментарі — 0