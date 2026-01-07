Головна Світ Політика
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України
Гілл зазначила, що Кремль, ймовірно, був би «в захваті» від того, щоб великі країни, як Росія, США і Китай, могли розділити свої сфери впливу
фото: АР

Слова Гілл знову набули популярності після низки подій, пов'язаних з операцією США по усуненню Мадуро

Колишня радниця Дональда Трампа з питань Росії заявила, що російські чиновники у 2019 році висловлювали готовність обміняти свою підтримку Ніколасу Мадуро у Венесуелі на свободу дій США в Україні, пише «Главком».

Повідомляється, що Росія намагалася домовитися з США про те, щоб вони дозволили Росії мати більше впливу на події в Україні, якщо Росія відмовиться від підтримки уряду Венесуели, який очолював Ніколас Мадуро. Це була ніби спроба обміняти підтримку Венесуели на свободу дій Росії в Україні.

Ідея полягала в тому, щоб США дали Росії можливість робити, що вона хоче в Україні, якщо Росія погодиться не втручатися в ситуацію в Венесуелі. Це була не офіційна пропозиція, а більше натяки з боку російських чиновників.

Гілл згадала, що російська сторона неодноразово припускала можливість укладення угоди, яка передбачала обмін підтримкою між двома країнами. «Це була дивна угода: Росія пропонувала США свободу дій у Венесуелі в обмін на те, щоб США дозволили Кремлю мати більший вплив на події в Україні», – зазначила вона під час слухань у Конгресі в 2019 році.

Її слова знову набули популярності після низки подій, пов'язаних з операцією США по усуненню Мадуро. Тож Associated Press звернулось до Гілл для коментаря після нових подій.

Гілл пояснила, що ідея такої угоди активно просувалась через російські медіа, часто в контексті доктрини Монро – принципу, що історично визначав відсутність втручання Європи у справи Америки, натомість США не втручалися у внутрішні справи Європи. 

Ексрадниця зазначила, що хоча офіційних пропозицій від російської влади не було, посол Росії в США Анатолій Антонов неодноразово натякав на готовність Москви піти на компроміс у Венесуелі в обмін на дії США, які допомогли б Росії зміцнити її позиції в Європі. «Були натяки, поштовхи, підморгування, як щодо такої угоди?» – розповіла Гілл.

У квітні 2019 року Трамп направив Гілл до Москви для того, щоб передати це послання російським чиновникам. Вона повідомила, що чітко заявила на переговорах: «Україна та Венесуела не пов’язані між собою». Тоді Білий дім, згідно з її словами, підтримував визнання лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Однак через сім років ситуація змінилася. Після усунення Мадуро, США оголосили, що тепер вони «керуватимуть» політикою щодо Венесуели, і Трамп також поновив свою погрозу захопити Гренландію, що є самоврядною територією Данії. 

Гілл зазначила, що Кремль, ймовірно, був би «в захваті» від того, щоб великі країни, як Росія, США і Китай, могли розділити свої сфери впливу, оскільки це підкріплює ідею про те, що «сильний народжує право». Дії США у Венесуелі, за її словами, ускладнюють для союзників України засудження планів Росії щодо України, оскільки вони могли створити прецедент втручання у внутрішні справи інших держав.

Гілл додала, що адміністрація Трампа намагалася представити свою операцію в Венесуелі як правову операцію, стверджуючи, що її дії щодо усунення Мадуро є законними. 

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

Теги: росія Дональд Трамп Венесуела

