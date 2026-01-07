Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан

Антиурядові акції охопили численні міста Ірану. За останні дні протести зафіксовані в понад 200 локаціях у щонайменше 26 провінціях

У провінції Ілам на заході Ірану протестувальники взяли під контроль місто Абданан, повідомляють міжнародні ЗМІ. За даними, це перший населений пункт в регіоні, де поліція припинила опір, склала зброю та приєдналася до демонстрантів під час хвилі протестів, що охопила країну наприкінці грудня, передає «Главком».

Ситуація в Абданані та околицях залишається надзвичайно напруженою – на вулицях фіксують випадки руйнувань і підпалів транспортних засобів. Поряд із цим, в окрузі Малекшахі тривають запеклі сутички між протестувальниками та силами безпеки, які застосовують сльозогінний газ, кулі для розгону, але не можуть повністю придушити демонстрації.

Антиурядові акції охопили численні міста Ірану. За останні дні протести зафіксовані в понад 200 локаціях у щонайменше 26 провінціях.

Причиною невдоволення іранців стало різке падіння курсу національної валюти – іранського ріала, що призвело до стрімкого зростання цін на товари першої необхідності та економічної нестабільності. У деякі дні курс ріала до долара досягав історичних мінімумів, що стало одним із головних тригерів масових виступів.

Протести тривають вже понад тиждень, і зіткнення часто переходять у насильство: за даними правозахисних груп, жертвами протистоянь стали щонайменше десятки осіб, а тисячі були затримані.

Як повідомлялось, кількість загиблих в результаті насильства, пов'язаного з протестами в Ірані, зросла щонайменше до 35 осіб.

До слова, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Варто зазначити, що масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.