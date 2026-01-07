Чи заберуть США Гренландію? Берлінська дала вражаючий прогноз

Берлінська закликала людей адаптуватися до нових реалій, прокачувати свої навички у сфері технологій та готуватися до можливих змін, оскільки, на її думку, найціннішим ресурсом у майбутньому стане час

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська впевнено заявила, що після численних обговорень і спекуляцій про можливу передачу Гренландії США, що це лише питання часу. За її словами, «світ вже ніколи не буде таким, як раніше», і США обов'язково заберуть Гренландію, оскільки світ вступає в нову еру великих технологічних змін, пише «Главком».

Берлінська підкреслила, що на зміну старому світовому порядку приходить етап глобальних технологічних війн, де основними інструментами будуть автономні бойові роботи, дрони та штучний інтелект. «Третя Світова буде цифрова», – зауважила вона.

Вона закликала людей адаптуватися до нових реалій, прокачувати свої навички у сфері технологій та готуватися до можливих змін, оскільки, на її думку, найціннішим ресурсом у майбутньому стане час. «Так, звучить як футуристичний фільм жахів, з якого хочеться прокинутись. Але це реальність, і до неї треба готуватись. Прокачуйтесь в технологіях і прокачуйте своїх близьких. Нон стоп. Щоб мати можливість захистити тих, кого ви любите. Найцінніша валюта зараз це час», – додала Берлінська.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

Варто зазначити, що лідери ключових європейських країн заявили, що лише мешканці Гренландії та Данія можуть вирішувати долю острова.