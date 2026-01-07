Президент після саміту «коаліції охочих» провів переговори з американцями

7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни

У Парижі після саміту «коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це Зеленський повідомив у соціальній мережі, пише «Главком».

«З командою Президента США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером – продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни. Дякую Америці за готовність дати backstop на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова», – написав Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили конкретні питання співпраці між Україною та США для досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили зустрічі «коаліції охочих» і документам, які були підписані та схвалені за її результатами.

Також ішлося про участь американських партнерів у відбудові та економічному відновленні України.

Сторони говорили й про подальші напрями співпраці. 7 січня в Парижі делегації України, США та країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.

У Парижі працюватиме українська делегація у складі керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, керівника фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давида Арахамії та радника Офісу Президента Олександра Бевза.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.