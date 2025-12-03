Головна Світ Політика
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
Поставки російської нафти після вибуху залишаються стабільними
фото: kanaldom.tv

Угорський прем’єр наголосив, що нафтопровід «Дружба» продовжує працювати без перебоїв

Угорський прем’єр Віктор Орбан запевнив, що постачання російської нафти в Угорщину залишаються стабільними, попри вибух на нафтопроводі «Дружба». Про це повідомив Віктор Орбан на своїй сторінці Facebook.

За словами угорського урядовця, він поговорив із керівником найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL.

«Незважаючи на українську атаку, нафтопровід «Дружба» в напрямку Угорщини працює без перебоїв. Постачання нафти в Угорщину перебуває в безпеці», – запевнив Орбан.

У ніч на 1 грудня на території Росії прогримів вибух на ділянці між Таганрогом і Липецьком нафтопроводу «Дружба». Головне управління розвідки зазначає, що атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Нафтопровід «Дружба» має протяжність близько 8,9 тис. км і проходить через кілька країн та десятки річок, забезпечуючи постачання нафти за кордон.

Як відомо, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.

Теги: вибух Віктор Орбан нафта росія Угорщина

