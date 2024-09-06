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Зеленський обговорив із Макроном новий пакет військової допомоги для України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський обговорив із Макроном новий пакет військової допомоги для України
Президент України поінформував колегу про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії
фото з відкритих джерел

Президент України  Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном підготовку нового пакета військової допомоги від Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили підготовку нового пакета військової допомоги від Франції. Про це повідомляє Офіс президента.

«Тривала й змістовна розмова з Еммануелем Макроном. Привітав його з призначенням нового Прем'єр-міністра Франції Мішеля Барньє», – зазначив Зеленський.

Також президент Франції висловив співчуття через російські удари по Львову, Полтаві та іншим містам України. Глави держав обговорили продовження оборонної співпраці напередодні засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», зокрема, підготовку нового пакета військової допомоги та можливість спільного виробництва озброєнь.

«Нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, з яких злітають носії КАБів і ракет», – підкреслив Зеленський, розраховуючи на підтримку союзників у цьому питанні.

Президент України також поінформував Макрона про основні оборонні потреби України, зокрема у сфері ППО, РЕБ, бронетехніки та артилерії. Лідери домовилися про подальші контакти для реалізації двосторонньої безпекової угоди та механізму Ukraine Security Compact.

Нагадаємо, «Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента

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