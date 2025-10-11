Пентагон створив новий спецпідрозділ

Як зазначив глава Пентагону Піт Гегсет, створення структури ініціював президент США Дональд Трамп

Південне командування Збройних сил США, відповідальне за регіон Латинської Америки та Карибського басейну, оголосило про створення спеціальної оперативної групи для боротьби з наркотрафіком у Західній півкулі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу командування.

Новий підрозділ займатиметься виявленням і перехопленням наркотичних вантажів, а також обміном розвідувальною інформацією з правоохоронними та військовими структурами США й партнерських держав.

Крім того, група допомагатиме іншим країнам посилювати їхні спроможності у боротьбі з наркотрафіком через консультації та спільні операції.

Як зазначив глава Пентагону Піт Гегсет, створення цієї структури ініціював президент США Дональд Трамп.

До слова, у США посилять вимоги до фізичної підготовки та зовнішнього вигляду військовослужбовців. Американські військові складатимуть суворіші, гендерно-нейтральні нормативи. Як пише «Главком» із посиланням на Washington Times, про це заявив шеф Пентагону Піт Гегсет.