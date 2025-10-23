ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів

Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання близько €140 млрд заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів. Брюссель наполягає на отриманні гарантій, що не нестиме фінансової відповідальності у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитами, які планується видавати за рахунок доходів від цих коштів.

Як повідомляють джерела видання, лідери ЄС доручили Європейській комісії підготувати варіанти рішень, які будуть розглянуті під час наступного саміту.

За словами співрозмовників Bloomberg, «мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року».

Як відомо, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.

«Главком» писав, що Євросоюз виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас.

«Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії», – сказала Каллас.

Нагадаємо, 15 липня парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.