Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів

Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання близько €140 млрд заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів. Брюссель наполягає на отриманні гарантій, що не нестиме фінансової відповідальності у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитами, які планується видавати за рахунок доходів від цих коштів.

Як повідомляють джерела видання, лідери ЄС доручили Європейській комісії підготувати варіанти рішень, які будуть розглянуті під час наступного саміту.

За словами співрозмовників Bloomberg, «мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року».

Як відомо, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку. 

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.

«Главком» писав, що Євросоюз виділяє €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас.

«Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші €10 млн на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії», – сказала Каллас.

Нагадаємо, 15 липня парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 323 нардепи.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй. «Главком» публікував фінальну редакцію статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

Теги: Бельгія гроші Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Власюк зазначив, що ЄС суттєво враховує пропозиції України у своїх санкційних пакетах
Уповноважений президента пояснив, як українські санкції дублюють наші західні партнери
25 вересня, 13:22
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України
1 жовтня, 05:37
У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
4 жовтня, 05:44
Кращий догляд без зайвих витрат
Які засоби можна сміливо викинути зі своєї косметички: поради дерматологів
16 жовтня, 14:02
Українська пенсія в порівнянні з європейською, вважається найнижчою.
Скільки отримують пенсіонери в Україні та Європі: статистика за 2025 рік
22 жовтня, 13:13
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами
Зеленський назвав фактор, який може змінити владу в Росії
27 вересня, 18:49
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03
Костянтинівка. Ще одне розбите росіянами місто
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
18 жовтня, 17:58

Політика

Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua