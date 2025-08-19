Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський

Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі

18 серпня Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання. Про це Зеленський сказав під час спілування з журналістами після зустрічей у Білому домі, передає «Главком».

Президент повідомив, що мав достатньо довгу розмову про окуповані території з Трампом. Зокрема, президенти біля мапи України з позначеними окупованими територіями розбирали це питання.

«Не читаючи на папірцях, не розбираючи картки, а дуже добре розбираючись у кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров'ю наших бійців. Для мене це дуже чутливий момент. Мені здається, що президент (Трамп – ред. «Главком») почув. Тому питання територій, це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.

«Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Бо я дуже добре орієнтуюсь у відсотках територій, які тимчасово окуповані», – сказав президент.

Глава української держави зазначив, що і американська, і українська делегації підготували мапи з позначеними окупованими територіями України.

До слова, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував фотографію, на якій президенти України та США стоять на тлі мапи України з позначеними на ній територіями, окупованими Росією. Карта була в Овальному кабінеті під час їхньої зустрічі.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.