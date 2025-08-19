Головна Світ Політика
search button user button menu button

Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
фото: ВВС

18 серпня Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав нагоду вперше досить конструктивно обговорити з президентом США Дональдом Трампом та його командою територіальне питання. Про це Зеленський сказав під час спілування з журналістами після зустрічей у Білому домі, передає «Главком».

Президент повідомив, що мав достатньо довгу розмову про окуповані території з Трампом. Зокрема, президенти біля мапи України з позначеними окупованими територіями розбирали це питання.

«Не читаючи на папірцях, не розбираючи картки, а дуже добре розбираючись у кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров'ю наших бійців. Для мене це дуже чутливий момент. Мені здається, що президент (Трамп – ред. «Главком») почув.  Тому питання територій, це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що він сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті.

«Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Бо я дуже добре орієнтуюсь у відсотках територій, які тимчасово окуповані», – сказав президент.

Глава української держави зазначив, що і американська, і українська делегації підготували мапи з позначеними окупованими територіями України.

До слова, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував фотографію, на якій президенти України та США стоять на тлі мапи України з позначеними на ній територіями, окупованими Росією. Карта була в Овальному кабінеті під час їхньої зустрічі.

Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський фото 1

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: США окуповані території Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У найближчому оточенні Трампа формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно
Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
21 липня, 01:53
Пєсков: Зустріч Путіна і Зеленського повинна поставити крапку
Кремль прокоментував ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського
25 липня, 12:53
Олена Шоптенко про подарунок Зеленського: «Я завжди відчувала вдячність»
Шоптенко розповіла, який подарунок отримала від Зеленського після «Танців з зірками»
1 серпня, 14:33
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
Президент призначив двох обласних керівників СБУ
7 серпня, 00:34
Масштабна пожежа виникла після зіткнення літаків
У США зіткнулися два літаки в аеропорту
12 серпня, 00:38
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57
Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
11 серпня, 21:52
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
Вчора, 05:16
Учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії
«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)
15 серпня, 13:25

Політика

Президент розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Президент розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
Кремль розкрив подробиці телефонної розмови Трампа з Путіним
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним
Трамп анонсував зустріч Зеленського з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8616
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4136
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3844
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2658
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua