Що Трамп порадив Путіну? Axios з'ясував подробиці

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Що Трамп порадив Путіну? Axios з'ясував подробиці
Трамп говорив диктатору бути реалістом
фото: The White House/X

Журналісти з’ясували, що Трамп з Путіним говорив про українські території

Президент США Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним порадив йому бути реалістом у питанні українських територій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

«Коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він повідомив, що російському президенту доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги, і закликав його бути «реалістом», – пише видання.

За словами українського чиновника, під час зустрічі в Овальному кабінеті президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати територіальні питання, але наголосив, що вони мають бути предметом переговорів між ним та Путіним. Трамп погодився.

Наголошується, що дату та місце проведення зустрічі наразі не визначено, але Трамп та європейські лідери згодні, що це необхідно зробити до кінця серпня.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Президент України повідомив про сперечання з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті: «Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Бо я дуже добре орієнтуюсь у відсотках територій, які тимчасово окуповані».

За словами Зеленського, він мав нагоду досить конструктивно обговорити з президентом США та його командою територіальне питання.

війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський окуповані території переговори

