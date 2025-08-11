Головна Світ Соціум
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому
Трамп наказав знайти інше місце для портрета Обами
фото: Reuters

Трамп доручив співробітникам Білого дому перенести портрети Обами та інших президентів

Президент США Дональд Трамп розпорядився перенести портрети колишніх американських лідерів Барака Обами, Джорджа Буша-старшого та Джорджа Буша-молодшого у закриту для відвідувачів частину Білого дому. Як пише «Главком», про це повідомила телекомпанія CNN із посиланням на джерела.

«Колись яскрава прикраса входу до Білого дому, офіційний портрет колишнього президента Барака Обами, переміщено на менш помітне місце, що підкреслює багаторічну напруженість між 44-м і 47-м президентами», – йдеться у статті. 

За словами джерел, портрет Обами, 44-го глави вашингтонської адміністрації, який раніше був розміщений на вході до Білого дому, перенесли до вершини сходів, що ведуть у приватну резиденцію. Ця зона повністю закрита для відвідувачів: доступ туди дозволено лише членам сім'ї президента, співробітникам Секретної служби США та обмеженій кількості співробітників апарату Білого дому. Джерело уточнило, що портрети Бушів також перенесли до цієї частини президентської резиденції.

CNN зазначає, що це ще раз доводить непрості стосунки між Трампом і Обамою, якого чинний американський лідер нещодавно звинуватив у держзраді за фабрикацію його адміністрацією розвідданих про втручання країни-агресорки Росії в американські вибори, яке нібито мало місце. Телекомпанія наголошує, що у відносинах Трампа з родиною Бушів також «існують давні суперечки». Джордж Буш-молодший із дружиною був присутній на церемонії інавгурації Трампа цього року, проте не брав участі у наступних заходах.

Джерела телекомпанії повідомили, що Трамп особисто контролює всі зміни інтер'єру Білого дому до найменших деталей. Портрет Обами раніше вже був перевішений з одного кінця Великого фойє президентської резиденції на інший: його замінили картиною, яка зображує сцену замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу в Батлері (штат Пенсільванія).

Згідно з протоколом Білого дому, портрети президентів останніх років мають бути розміщені на видних місцях біля входу до будівлі, щоб їх могли побачити гості офіційних заходів та туристи.

До слова, Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі. Під час президентства Байдена стеля Овального кабінету не мала жодних додаткових прикрас. Трамп уже додав золоте оздоблення до карниза на стелі.

Раніше Трамп встановив два флагштоки по обидва боки Білого дому – на північній і південній галявинах.

Нагадаємо, Білий дім незабаром розпочне будівництво нового бального залу вартістю $200 млн, який має бути готовий до закінчення терміну повноважень президента Дональда Трампа на початку 2029 року.

