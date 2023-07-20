Банки, фізичні особи та підприємства: США ввели нові санкції проти РФ
Вашнгтон вів обмеження проти «Тінькофф банку», банків «Солідарність» і «Юністрім»
Сьогодні, 20 липня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Зокрема США запровадили санкції проти Олексія Кудріна і гендиректора «Алроси» Павла Мариничева.
Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.
Вашингтон вів обмеження проти «Тінькофф банку», банків «Солідарність» і «Юністрім».
Також до чорного списку потрапили «Климовський спеціалізований патронний завод», «Казанський Державний Казенний Пороховий Завод» , Конструкторське бюро «Арсенал» ім. Фрунзе.
США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.
До відома, Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.
Нагадаємо, попри санкції, накладені на предмети розкоші, в Росію продовжують транспортувати автомобілі luxury-класу через Литву та Білорусь.
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