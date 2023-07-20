Банки, фізичні особи та підприємства: США ввели нові санкції проти РФ

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану

Вашнгтон вів обмеження проти «Тінькофф банку», банків «Солідарність» і «Юністрім»

Сьогодні, 20 липня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема США запровадили санкції проти Олексія Кудріна і гендиректора «Алроси» Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вашингтон вів обмеження проти «Тінькофф банку», банків «Солідарність» і «Юністрім».

Також до чорного списку потрапили «Климовський спеціалізований патронний завод», «Казанський Державний Казенний Пороховий Завод» , Конструкторське бюро «Арсенал» ім. Фрунзе.

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.

До відома, Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, попри санкції, накладені на предмети розкоші, в Росію продовжують транспортувати автомобілі luxury-класу через Литву та Білорусь.