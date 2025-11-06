Головна Світ Політика
search button user button menu button

Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Рютте заявив, що Росія втратила перевагу над НАТО у виробництві боєприпасів
фото: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив темпи виробництва боєприпасів і тепер випереджає Росію

НАТО подолало відставання від Росії у виробництві боєприпасів завдяки запуску десятків нових виробничих ліній у країнах-членах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Марка Рютте під час форуму NATO–Industry у Бухаресті.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Росія більше не перевершує Альянс у темпах виготовлення боєприпасів. За його словами, завдяки відкриттю нових виробничих потужностей у країнах НАТО ситуація кардинально змінилася.

«Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті. Але тепер все інакше. Зараз по всьому Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній та розширюємо існуючі. Ми виробляємо більше ніж за останні десятиліття», – заявив Рютте. 

За словами генсека НАТО, кількість відіграє ключову роль у цьому аспекті. Водночас він зауважив, що не менш важливим фактором є інноваційний підхід та креативність у виробництві, які дадуть змогу «перехитрити супротивників, використовуючи всі власні сильні сторони».

Третім чинником він назвав співпрацю. Рютте підкреслив, що у співпраці з партнерами, включаючи Євросоюз, Україну та країни Індо-Тихоокеанського регіону, такі як Австралія, Японія, Нова Зеландія та Республіка Корея, «вдасться робити більше». 

Нагадаємо, що Росія виготовляла втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік. «Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, передусім, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів у новітній історії», – заявив Рютте. Він підкреслив, що нині Росія, заручившись підтримкою Північної Кореї, Китаю та Ірану, веде неспровоковану агресивну війну проти України. 

Читайте також:

Теги: виготовлення боєприпаси НАТО зброя росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні
ISW: Росія готується до війни з НАТО
12 жовтня, 11:48
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
21 жовтня, 13:38
НАТО змінює стратегію щодо дронів
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
10 жовтня, 12:05
Після вибухів на території «Башнафта-УНПЗ» туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підійнявся стовп чорного диму
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
11 жовтня, 13:19
На тлі відео Трампа лунала музика російською мовою
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
11 жовтня, 17:25
Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова
На Сахаліні вибухнула ТЕЦ (відео)
27 жовтня, 23:49
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
Вучич: Наші склади заповнені боєприпасами, ми виробляємо їх у великих кількостях, особливо мінометні снаряди
Вучич: Сербія хоче дати боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна
3 листопада, 01:05
Ще одна прихильниця Путіна, лижниця Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної (ліворуч) в заході
Ковзанярка Саютіна, яка відвідувала виступ Путіна, отримала шанс потрапити на Олімпіаду
3 листопада, 11:11

Політика

Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
Громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням
Громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua