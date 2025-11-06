Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наростив темпи виробництва боєприпасів і тепер випереджає Росію

НАТО подолало відставання від Росії у виробництві боєприпасів завдяки запуску десятків нових виробничих ліній у країнах-членах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Марка Рютте під час форуму NATO–Industry у Бухаресті.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Росія більше не перевершує Альянс у темпах виготовлення боєприпасів. За його словами, завдяки відкриттю нових виробничих потужностей у країнах НАТО ситуація кардинально змінилася.

«Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті. Але тепер все інакше. Зараз по всьому Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній та розширюємо існуючі. Ми виробляємо більше ніж за останні десятиліття», – заявив Рютте.

За словами генсека НАТО, кількість відіграє ключову роль у цьому аспекті. Водночас він зауважив, що не менш важливим фактором є інноваційний підхід та креативність у виробництві, які дадуть змогу «перехитрити супротивників, використовуючи всі власні сильні сторони».

Третім чинником він назвав співпрацю. Рютте підкреслив, що у співпраці з партнерами, включаючи Євросоюз, Україну та країни Індо-Тихоокеанського регіону, такі як Австралія, Японія, Нова Зеландія та Республіка Корея, «вдасться робити більше».

Нагадаємо, що Росія виготовляла втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті за цілий рік. «Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, передусім, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів у новітній історії», – заявив Рютте. Він підкреслив, що нині Росія, заручившись підтримкою Північної Кореї, Китаю та Ірану, веде неспровоковану агресивну війну проти України.