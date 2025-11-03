Вучич: Сербія хоче боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна

Вучич: Наші склади заповнені боєприпасами, ми виробляємо їх у великих кількостях, особливо мінометні снаряди

Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що Белград зацікавлений в укладанні довгострокових контрактів із європейськими країнами

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю виданню Cicero заявив, що сербські військові склади мають значні запаси боєприпасів, і країна готова продавати їх іншим європейським державам, навіть якщо згодом ці боєприпаси будуть передані Україні, повідомляє «Главком».

Вучич спростував побоювання щодо того, що тісні зв'язки Белграда з Росією можуть становити загрозу для європейської безпеки. Навпаки, він підкреслив, що Сербія є великим виробником зброї і може суттєво допомогти Європі, постачаючи необхідні їй боєприпаси.

Він зазначив: «Наші склади заповнені боєприпасами, ми виробляємо їх у великих кількостях, особливо мінометні снаряди. Наш обсяг виробництва перевищує французький... Європа потребує боєприпасів. Тому я запропонував нашим партнерам із ЄС можливість укласти угоду про купівлю-продаж та забрати все, що ми маємо. Це був би винятковий внесок Сербії у європейську безпеку».

На пряме запитання, чи зможуть країни-покупці використати цю зброю для допомоги Україні, сербський лідер відповів, що вони «можуть робити з ними (боєприпасами – «Главком») що завгодно». Сербія зацікавлена в укладанні довгострокових контрактів із європейськими країнами. Він додав, що військова співпраця між ними вже існує, наприклад, у країнах Африки та Азії.

«Я завжди підкреслював, що Сербія дотримується військового нейтралітету. Проте, ми абсолютно готові до співпраці з європейськими збройними силами», – підсумував Вучич.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий виступити посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

«Сербія також є серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наше минуле і той факт, що ми підтримуємо дружні стосунки з усіма залученими сторонами. Якщо буде потреба або зацікавленість, ми готові стати майданчиком для переговорів, щоб покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і руйнувань», – заявив Джурич.

Раніше РФ заявила, що Сербія надала Курській області «фінансову гуманітарну допомогу в розмірі 472 млн рублів».

До слова, президент Сербії Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів.