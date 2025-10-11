Головна Світ Соціум
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
На тлі відео Трампа лунала музика російською мовою
Відео президента США викликало радість у росіян

Президент США Дональд Трамп вкотре став приводом обговорень у мережі. Команда політика виклала нове відео з ним, зняте під російськомовний трек. Про це повідомляє «Главком».

Так, у Instagram з'явилося нове відео з Трампом, на якому він грає в гольф зі своєю онучкою. У ролику були зібрані найяскравіші моменти гри 79-річного Дональда та 18-річної Кай Медісон.

Трамп був одягнений у класичний для себе спортивний образ – чорний костюм для гольфу. На голові у нього майоріла червона кепка з крилатою фразою Make America great again. Онука президента США, своєю чергою, обрала більш легкий, літній комплект, характерний для гольфістів: блакитну сорочку-поло та коротку білу спідницю. Її образ доповнили білі кросівки та темна бейсболка.

«Президент Трамп і його онука Кай – переможці!», – ідеться у підписі до відео.

На тлі відео лунала музика російською мовою. Для цієї нарізки команда президента обрала пісню відомого казахського репера Скриптоніта, яку він виконує саме російською. Хоч на відео не було слів, лише мелодія, користувачі одразу здогадалися, що це за твір. Жителі Казахстану у коментарях висловлювали гордість та радість. Росіяни також не залишилися байдужими до музичного супроводу ролика.

«Ми коротше через Скриптоніта відносини налагоджувати будемо»; «Росіяни тут?»; «Гарний смак музичний у старого», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Також венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

