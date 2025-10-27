Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Сахаліні вибухнула ТЕЦ (відео)
Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова
скриншот

Без електрики залишилась значна частина острова

На Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ, причини якого поки не з'ясовані. Про це повідомляють моніторингові канали та росЗМІ, пише «Главком».

Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова. Через аварію без електрики залишились десятки населених пунктів. 

Без електрики та води залишилися кілька населених пунктів, серед яких Южно-Сахалінськ, Дальний, Ново-Александровськ і Новотроїцьке. Місцеві мешканці повідомляють про значні труднощі в побуті через відсутність базових комунальних послуг. 

До слова, у Білгородській області Росії введено режим надзвичайної ситуації після ударів по дамбі Білгородського водосховища. 

За даними Федерального агентства водних ресурсів, внаслідок ударів було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що регулюють рівень води, що призвело до його зниження на один метр.

