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Президент назвав найгарячіші напрямки фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент назвав найгарячіші напрямки фронту
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
фото: Генштаб

Сирський розповів Зеленському про гарячі напрямки фронту

Сьогодні, 27 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Найбільш гарячим напрямком є Курахівський. Про це повідомляє Офіс президента.

«Була доповідь Головкома Сирського. Як завжди, щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області. Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок – найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський», – зазначив президент.

Зеленський також подякував українським військовим: «Я вдячний усім нашим підрозділам – кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій».

Нагадаємо, що на Донеччині заїхати зараз у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, хоча там ще залишилися місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

До слова, російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 листопада.

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Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський війна Донеччина ЗСУ

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