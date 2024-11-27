Президент назвав найгарячіші напрямки фронту
Сирський розповів Зеленському про гарячі напрямки фронту
Сьогодні, 27 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Найбільш гарячим напрямком є Курахівський. Про це повідомляє Офіс президента.
«Була доповідь Головкома Сирського. Як завжди, щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області. Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок – найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський», – зазначив президент.
Зеленський також подякував українським військовим: «Я вдячний усім нашим підрозділам – кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій».
Нагадаємо, що на Донеччині заїхати зараз у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, хоча там ще залишилися місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
До слова, російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 листопада.
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