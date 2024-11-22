В Україну прибула система ППО Nasams від Канади

Канада нещодавно повідомила про відправлення першої системи протиповітряної оборони Nasams

Канада передала Україні систему протиповітряної оборони Nasams, яку замовила у Сполучених Штатів. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє CBC.

На засіданні комітету з питань оборони Блер сказав парламентарям, що протиракетні системи Nasams, за які Оттава заплатила майже $300 млн, тепер доставлені в Україну.

«Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми нарешті змогли здійснити постачання. Я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дасть змогу їм захистити громади», – сказав Блер.

Nasams – система ППО середнього радіуса дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською Raytheon.

Нагадаємо, на початку листопада Канада повідомила про відправлення першої замовленої для України системи протиповітряної оборони Nasams. Вона мала надійти до нашої країни до кінця поточного року.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що шоста із запланованих систем ППО Iris-T надійде в Україну до кінця 2024 року.

Як повідомляла The Wall Street Journal, Пентагон посилює занепокоєння через можливий дефіцит ракет для систем ППО, оскільки їх витрачають значно швидше, ніж встигають виробляти. Через повномасштабне російське вторгнення, війну на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

До слова, Росія передала Північній Кореї ракети для систем протиповітряної оборони в обмін на військових КНДР.