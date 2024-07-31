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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті України – The Telegraph

Юлія Войцехівська
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F-16 вже були задіяні у повітряному захисті України – The Telegraph
Україна отримала невелику партію винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

За даними The Telegraph, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16

Україна отримала невелику партію винищувачів F-16, які вже використовувалися як протиповітряна оборона. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, посилаючись на джерело у Повітряних силах, Україна виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів.

Військові літаки поки що використовувалися лише як протиповітряна оборона.

Україна офіційно не підтвердила отримання літаків.

Нагадаємо, як повідомило агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16.

Читайте також: Bloomberg пояснив, скільки літаків F-16 отримає Україна до кінця літа
Теги: літак F-16

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