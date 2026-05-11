The Times: Скорочений парад у Москві на День Перемоги став символом втраченого контролю Путіна

Для російського диктатора Володимира Путіна День Перемоги завжди був ключовою політичною подією

Цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Рішення Володимира Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни. Для Путіна День Перемоги завжди був ключовою політичною подією: можливістю продемонструвати нову зброю, прийняти іноземних лідерів як доказ відсутності ізоляції та вкотре загорнутися в мантію переможця у Великій Вітчизняній війні, намагаючись переконати народ, що нинішнє вторгнення в Україну йде за планом.

Проте цьогорічна промова диктатора, у якій він знову звинувачував НАТО та закликав росіян до самопожертви заради «перемоги над нацистами», виглядала менш правдоподібною на тлі напівпорожньої Червоної площі. Рішення мінімізувати парад через страх перед українськими атаками завдало серйозного удару по аурі всевладдя Путіна. Попри кільця ППО «Панцир-С» на московських дахах та системи РЕБ, Кремль визнав, що жоден захист не є ідеальним. Як зауважують дипломати, єдиним сценарієм, гіршим за відсутність танків на параді, могли стати лише палаючі танки прямо під час урочистостей. Це стало ще одним підтвердженням того, що війна остаточно прийшла в домівки росіян через регулярне закриття аеропортів та відключення мобільного інтернету з міркувань безпеки.

Окрім військового аспекту, на ситуацію тисне економічна стагнація, зростання цін та дефіцит імпорту, що робить наслідки війни для пересічних громадян дедалі відчутнішими. Спроби Кремля виставити скорочення параду як хитрість для згуртування народу проти «загрози з боку Києва» виглядають слабко на тлі того, що Путін дедалі частіше змушений приймати роль прохача, зокрема в контексті мирних ініціатив Дональда Трампа. Для автократа втрата іміджу повного контролю є критичною небезпекою, оскільки будь-яка тріщина в його впевненості стимулює еліти до роздумів про внутрішні змови. З огляду на патовий характер бойових дій на землі, саме руйнація авторитету Путіна всередині Росії може стати вирішальним фактором у завершенні конфлікту.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

На трибунах поруч із Володимиром Путіним перебували лідери Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також вперше в історії російських парадів у заході взяли участь військові з Північної Кореї. Їхню присутність у Кремлі виправдали наявністю «бойового досвіду» в Курській області.

У своїй промові Путін знову згадав про війну в Україні, порівнявши дії сучасних окупантів із подіями Другої світової. Він традиційно звинуватив країни НАТО у підтримці України та запевнив у неминучій перемозі РФ.