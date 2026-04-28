Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Чайка та Євген Примаков
фото: Центр протидії дезінформації

Путін змінив очільника «Россотруднічєства» після програшу Орбана в Угорщині

Кремль визнав неефективність своїх гуманітарних інструментів впливу за кордоном. Через серію провалів, зокрема програш проросійських сил в Угорщині та Молдові, з посади голови «Россотруднічєства» звільнили Євгенія Примакова. Його місце посів Ігор Чайка, що свідчить про перехід відомства під повний контроль російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, відставка Примакова – це не просто ротація, а свідчення системного програшу політичного блоку адміністрації президента РФ, який курує Сергій Кірієнко, силовому блоку – Федеральній службі безпеки.

«Серія провалів Сергія Кірієнка (першого заступника керівника адміністрації президента РФ – Главком) отримала ще одне підтвердження – цього разу на зовнішньому треку. 27 квітня відбулась відставка Євгенія Примакова з посади глави «Россотруднічєства» і призначення на його місце Ігоря Чайки. Це не звичайна кадрова ротація, а черговий епізод системного програшу політичного блоку адміністрації президента силовикам, насамперед ФСБ», – заявляють у розвідці.

Повідомляється, що Примаков уособлював модель «м’якої сили»: роботу з діаспорами, культурну дипломатію та гуманітарні проєкти. Однак ця система дала збій на ключових напрямках.

«Провали на закордонних напрямках, передусім у Молдові та Угорщині, поставили під сумнів ефективність такої системи. У логіці Кремля менеджер, який не гарантує результат, стає проблемою», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

У розвідці зауважують, що призначення Ігоря Чайки замість Примакова радикально змінює парадигму роботи агентства. Чайка не є дипломатом чи політтехнологом – його профіль тісно пов'язаний із бізнесом та силовими структурами.

Що означає це призначення:

  • Визнання провалу: Старі підходи «культурного впливу» офіційно визнані неефективними.
  • Силовий ресурс: Чайка вже запустив аудити спільно з правоохоронними органами РФ.
  • Зміна логіки: Тепер акцент зміщується з «мережевого впливу» на жорсткий контроль та пряму взаємодію із силовиками для досягнення цілей Кремля.

«Россотруднічєство» фактично переходить із зони «м’якого впливу» в зону силового адміністрування. Це означає, що інструмент, який раніше був частиною політичної моделі кірієнка, тепер інтегрується в орбіту ФСБ», – зауважують у розвідці.

Нагадаємо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України. 

Теги: росія ФСБ Молдова путін Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua