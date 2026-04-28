Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки

Путін змінив очільника «Россотруднічєства» після програшу Орбана в Угорщині

Кремль визнав неефективність своїх гуманітарних інструментів впливу за кордоном. Через серію провалів, зокрема програш проросійських сил в Угорщині та Молдові, з посади голови «Россотруднічєства» звільнили Євгенія Примакова. Його місце посів Ігор Чайка, що свідчить про перехід відомства під повний контроль російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, відставка Примакова – це не просто ротація, а свідчення системного програшу політичного блоку адміністрації президента РФ, який курує Сергій Кірієнко, силовому блоку – Федеральній службі безпеки.

«Серія провалів Сергія Кірієнка (першого заступника керівника адміністрації президента РФ – Главком) отримала ще одне підтвердження – цього разу на зовнішньому треку. 27 квітня відбулась відставка Євгенія Примакова з посади глави «Россотруднічєства» і призначення на його місце Ігоря Чайки. Це не звичайна кадрова ротація, а черговий епізод системного програшу політичного блоку адміністрації президента силовикам, насамперед ФСБ», – заявляють у розвідці.

Повідомляється, що Примаков уособлював модель «м’якої сили»: роботу з діаспорами, культурну дипломатію та гуманітарні проєкти. Однак ця система дала збій на ключових напрямках.

«Провали на закордонних напрямках, передусім у Молдові та Угорщині, поставили під сумнів ефективність такої системи. У логіці Кремля менеджер, який не гарантує результат, стає проблемою», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки України.

У розвідці зауважують, що призначення Ігоря Чайки замість Примакова радикально змінює парадигму роботи агентства. Чайка не є дипломатом чи політтехнологом – його профіль тісно пов'язаний із бізнесом та силовими структурами.

Що означає це призначення:

Визнання провалу: Старі підходи «культурного впливу» офіційно визнані неефективними.

Старі підходи «культурного впливу» офіційно визнані неефективними. Силовий ресурс: Чайка вже запустив аудити спільно з правоохоронними органами РФ.

Чайка вже запустив аудити спільно з правоохоронними органами РФ. Зміна логіки: Тепер акцент зміщується з «мережевого впливу» на жорсткий контроль та пряму взаємодію із силовиками для досягнення цілей Кремля.

«Россотруднічєство» фактично переходить із зони «м’якого впливу» в зону силового адміністрування. Це означає, що інструмент, який раніше був частиною політичної моделі кірієнка, тепер інтегрується в орбіту ФСБ», – зауважують у розвідці.

