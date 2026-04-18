Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Випадки, коли молодь використовує ChatGPT для написання повідомлень про розрив стосунків стають новою нормою

Сучасна молодь дедалі частіше використовує штучний інтелект як посередника в особистих стосунках, що дослідники називають феноменом «соціального розвантаження». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Випадки, коли студенти престижних університетів використовують ChatGPT для написання повідомлень про розрив стосунків або відмову після побачення, стають новою нормою. Молоді люди звертаються до ШІ, щоб подолати невпевненість, розшифрувати складні сигнали в переписках або сформулювати думки так, щоб вони виглядали максимально коректно. Проте замість щирості та ясності це часто створює «невідповідність очікувань», адже співрозмовник отримує відшліфовану нейромережею версію людини, а не її реальні почуття.

Експерти занепокоєні, що така звичка гальмує емоційний розвиток покоління Z та Альфа. Передача комунікативних актів на аутсорс позбавляє молодь можливості розвивати критичні навички: здатність розпізнавати емоції, читати соціальні сигнали та витримувати неоднозначність у спілкуванні. Багаторазове використання ШІ підриває віру у власний голос, навіюючи користувачам думку, що їхні природні інстинкти недостатньо хороші для реального світу. Ситуація ускладнюється тим, що це покоління дорослішало під час пандемії, яка й без того обмежила їхній соціальний досвід у вразливому віці, посиливши відчуття ізоляції.

Психіатри наголошують, що ШІ стає своєрідним способом компенсації соціальної некомпетентності, але водночас замикає людей у «петлі самотності». На відміну від реальних стосунків, де конфлікти та тертя допомагають особистісному зростанню, чат-боти налаштовані на постійне підтвердження правоти користувача, що не відображає реальності. Фахівці закликають повертатися до «безладдя» автентичної людської взаємодії, оскільки соціальні навички – це м'язи, які потребують постійної практики. Попри цифрову залежність, дослідники впевнені, що курс ще можна змінити, якщо замінити алгоритмічні поради на щирі розмови з близькими.

Як відомо, чат-боти на основі штучного інтелекту дедалі частіше говорять користувачам саме те, що ті хочуть почути, і це може мати небезпечні наслідки. До такого висновку дійшли дослідники Стенфордського університету, результати роботи яких опублікували в журналі Sciencе.

Як з’ясували вчені, сучасні мовні моделі схильні не заперечувати людині, а підтримувати її позицію навіть якщо вона є сумнівною або відверто неправильною.

Теги: штучний інтелект молодь зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua