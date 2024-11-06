Передав РФ рідкісних тварин. Окупаційному директору «Асканії-Нової» оголошено підозру

Після окупації Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора: ним став 48-річний житель Херсона

Територія заповідника перебуває під тимчасовою окупацією РФ від 24 лютого 2022 року

Так званому директору окупованого українського заповідника «Асканія-Нова» повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. За даними правоохоронців, він передав РФ рідкісних тварин на понад 22 млн гривень. Про перший випадок підозри у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду повідомили в Офісі генерального прокурора, Херсонській обласній прокуратурі та Нацполіції.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» – найбільший степовий заповідник Європи, який входить до переліку міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО. Крім того, він перебуває під захистом від розграбування Гаазької конвенції.

За даними правоохоронців, територія заповідника перебуває під тимчасовою окупацією РФ від 24 лютого 2022 року. У березні 2023 року окупаційна влада Херсонщини встановила фактичний контроль над «Асканією-Новою».

фото: Офіс Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора зауважують, що тоді Росія зареєструвала юридичну особу заповідника та призначила так званого директора. Ним став 48-річний житель Херсона.

У ході досудового розслідування встановили, що новий «очільник» «Асканії-Нової» вступив у змову з представниками російського заповідника «Ростовський» та асоціації «Жива природа степу».

Після чого так званий директор передав на територію РФ представників рідкісних та зникаючих видів, що проживали в українському заповіднику. Окупанти з поплічниками вивезли двох зебр Чапмана, двох бізонів американських та стільки ж коней Пржевальського та оленів Давида. Завдані українському заповіднику збитки склали понад 22 млн 200 тис. грн.

Раніше керівник ОВА Прокудін в інтерв'ю ЗМІ заявив, що російські окупанти розграбували заповідник «Асканія-Нова» у Херсонській області, тож його вже фактично не існує. Згодом директор «Асканії-Нової» Віктор Шаповал спростував інформацію про повне знищення заповідника російськими окупантами.

До слова, російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».