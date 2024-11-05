РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині, поранено чоловіка

Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади

Росіяни вранці завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади.

«Внаслідок влучання дістав поранень 40-річний чоловік. На місці події працюють усі профільні служби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес. У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі.