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РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині, поранено чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині, поранено чоловіка
Внаслідок влучання дістав поранень 40-річний чоловік. На місці події працюють усі профільні служби
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області, Facebook

Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади

Росіяни вранці завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації. 

Близько 9:30 окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству в селі Капитолівка Ізюмської тергромади.

«Внаслідок влучання дістав поранень 40-річний чоловік. На місці події працюють усі профільні служби», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.  У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків.  

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі.  

Теги: Харків окупанти обстріл чоловік

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