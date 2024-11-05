Британська розвідка назвала причини пришвидшеного просування військ РФ

Протягом тижня окупанти взяли під контроль кілька невеликих міст і просунулися на 9 км в деяких районах Донеччини

На півдні Донецької області російські сили просунулися вперед у кількох районах фронту шириною у 20 км. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британських розвідників, протягом тижня окупанти взяли під контроль кілька невеликих міст і просунулися на 9 км в деяких районах – це просування відбулося після того, як на початку жовтня 2024 року Росія отримала контроль над Вугледаром.

Як зазначає Міноборони Британії, на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і стверджують, що захопили Курахівку, а за 15 км на південний схід від Покровська російські війська захопили Селидове, що, ймовірно, створює умови для подальшої загрози для логістичного вузла Покровська.

«Росія продовжує надавати пріоритет південній частині Донецького фронту, зберігаючи вигідне співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського просування. Попри значні втрати особового складу, Росія продовжує вербувати велику кількість новобранців для підтримки своїх операцій на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України досягли успіхів у Харківській області та під Торецьком. У той же час спостерігається просування російських окупантів у напрямках Куп'янська, Покровська, Курахового, Вугледара та в районі Кремінної.

До слова, три найкращі американські машини ЗСУ – пара бойових машин M-2 Bradley та танк M-1 Abrams були помічені в боях у Курській області РФ. Вони прорвали оборону росіян на південь від маленького села Новий Путь, яке потрапило у поле зору БПЛА. За інформацією Forbes, Bradley рухались уперед, випускаючи дим для прикриття і ведучи вогонь зі своїх автоматичних гармат, у той час як Abrams підтримував штурм. Видання зазначає що в той час, коли у східних регіонах України військовим не вистачає техніки, найкращу використовують на території РФ.