Спільна заява четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку
Володимир Зеленський провів офіційну зустріч у столиці Ісландії
Прем’єри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України зобов’язались продовжувати всебічну підтримку, спрямовану на безпеку та євроатлантичну інтеграцію України. Текст відповідної заяви опублікували на сайті Офісу президента.
Прем'єри кількох країн та український президент заявили:
- Ми, лідери країн Північної Європи, підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету, територіальній цілісності та безпеці України. Наша всебічна підтримка України є твердою, і вона триватиме стільки, скільки буде необхідно. На сьогодні країни Північної Європи надали Україні понад 20 мільярдів євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Значні суми були виділені на задоволення нагальних потреб напередодні прийдешнього зимового періоду, зокрема в межах нещодавнього зимового пакета допомоги, спрямованого на підтримку енергетики, соціальної стійкості та гуманітарних потреб, який був наданий під час нещодавнього візиту міністрів закордонних справ країн Північної Європи та Балтії до Одеси. Країни Північної Європи продовжуватимуть шукати нові шляхи підтримки України та її народу під час боротьби з російською агресією, що триває.
Боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів здійснює безпосередній внесок у євроатлантичну безпеку. Країни Північної Європи надають особливого значення розвитку глибокої, всеосяжної та довгострокової співпраці з Україною у сфері безпеки та забезпеченню безпечного майбутнього як для України, так і для країн Північної Європи для наступних поколінь. Країни Північної Європи підкреслюють свою відданість забезпеченню повної та ефективної імплементації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку в тісній координації з Україною. Двосторонні угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та кожною з країн Північної Європи слугують міцним підґрунтям для зміцнення їхньої взаємної безпеки. Країни Північної Європи продовжуватимуть допомагати Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки в межах цих угод. Країни Північної Європи та Україна вітають Український договір, представлений на полях саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році, який надає рамку для підтримки України в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Країни Північної Європи підтримують Спільну декларацію лідерів країн «Великої сімки» про підтримку відновлення та реконструкції України.
Країни Північної Європи підкреслюють свою зацікавленість у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України. Наразі країни Північної Європи вже виділили 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України. Надприбутки від знерухомлених російських активів можуть бути одним із можливих джерел фінансування таких ініціатив. Країни Північної Європи вітають угоду про використання надприбутків від знерухомлених активів Росії для надання кредиту у вигляді макрофінансової допомоги Україні та вважають, що активи Росії мають залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не відшкодує Україні збитків, завданих війною. Країни Північної Європи продовжуватимуть тиск на Росію та обмежуватимуть її здатність вести агресивну війну проти України, зокрема за допомогою санкцій та міжнародних заходів проти тіньового флоту, який транспортує російську нафту в обхід санкцій.
Країни Північної Європи сповнені рішучості продовжувати підтримувати й посилювати обороноздатність Сил оборони України в боротьбі за безпеку та мир у Європі. Країни Північної Європи вже здійснили значні внески на двосторонній та багатосторонній основі, що охоплює боєприпаси різних калібрів, а також зусилля, спрямовані на зміцнення європейських потужностей із виробництва боєприпасів, таких як Акт із підтримки виробництва боєприпасів (ASAP) та національні рішення щодо збільшення виробництва важких боєприпасів.
Країни Північної Європи підтримують План перемоги України, представлений Президентом Зеленським. Ми працюватимемо над тим, щоб сприяти його реалізації. Ми також працюватимемо над зміцненням позиції України напередодні другого Саміту миру на шляху до справедливого й тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Ми підтверджуємо, що майбутнє України – в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Ми підтримуємо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги й тренувань та вітаємо створення місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU). Ми переконані, що майбутнє членство України матиме значну додану вартість для Європейського Союзу та сприятиме миру, стабільності й процвітанню у Європі. Ми вітаємо початок переговорів з Україною про вступ до ЄС та активізували наші спільні зусилля на підтримку вступу України до ЄС.
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