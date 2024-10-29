Спільна заява четвертого саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку

Володимир Зеленський провів офіційну зустріч у столиці Ісландії

Прем’єри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України зобов’язались продовжувати всебічну підтримку, спрямовану на безпеку та євроатлантичну інтеграцію України. Текст відповідної заяви опублікували на сайті Офісу президента.

Прем'єри кількох країн та український президент заявили: