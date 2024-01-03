РФ втрачає одного з головних покупців своєї нафти через санкції

Причиною скорочення імпорту стали проблеми з платежами через санкції Заходу

Імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після зростання до рекордного рівня у 2,15 млн барелів на день у травні імпорт нафти з Росії коливався в бік зниження, різко знизившись у період з листопада до грудня до 1,48 млн барелів на день минулого місяця», – йдеться в матеріалі.

Аналітики вказують, що нафта сорту «Сокіл» не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій. Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували в середньому 140 тис барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного вантажу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ТОВ «Сахалін-1», що видобуває нафту на Далекому Сході РФ, не змогло відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах. Цією валютою індійські державні нафтопереробні компанії розраховуються з Росією після того, як уряд порадив їм відмовитися від використання китайського юаня, хоча приватні нафтопереробні компанії Індії все ще платять в юанях через відсутність альтернативи.

В результаті затримки поставок через проблеми з отриманням оплати, найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp змушений використовувати власні запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході. При цьому торгівля нафтою сорту «Сокіл» між Росією та Індією, переконані експерти, продовжиться.

«Три додаткових операції з перевалки вантажів «Сокіл» із судна на судно і три нових вантажі – NS «Антарктика», «Ягуар», «Східний проспект» – тепер вказують Індію як кінцевий пункт призначення», – пише видання.

Зазначається, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка постачається морським шляхом, після того, як європейські компанії почали відмовлятися від поставок з РФ на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо,нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни.