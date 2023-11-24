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Індія та Китай б'ються за перспективний ринок для постачання сільгосппродукції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія та Китай б'ються за перспективний ринок для постачання сільгосппродукції
Китай активно працює із африканськими країнами щодо експорту рису
фото із відкритих джерел

Індія втрачає свої позиції провідного експортера рису до Кот-д'Івуару

Китайські експортери рису мають намір замінити конкурентів з Індії на ринку західноафриканської держави Кот-д'Івуар. 2023 року КНР вже перевищила рекорд постачань 2022 року. Про це пише Bloomberg.

Лише у жовтні Китай відвантажив у країну 45 тисяч тонн рису, вартість якого перевищила рівень $600 за тонну.

Згідно з офіційними даними, за три місяці Китай експортував до Кот-д'Івуару більше рису, ніж за весь 2022 рік. Сталося це після обмежень на постачання з боку Індії, причому цей захід швидше за все триватиме ще й наступного року.

Цифри показують, що Китай також експортував 20 тис. тонн до Демократичної Республіки Конго в жовтні, що є найбільшим місячним обсягом принаймні з липня 2018 року. Поставки до Гани склали 20 тис. тонн, що трохи нижче рекордних 20,5 тис. тонн у серпні.

За даними індійського уряду, Кот-д’Івуар був четвертим за величиною покупцем рису басматі з Індії у 2022-2023 роках. Але країна обмежила закордонні постачання рису ще наприкінці липня, щоб стримати ціни на внутрішньому ринку перед виборами, які відбудуться незабаром.

Нагадаємо, у липні йшлось про те, що Індія, що є найбільшим експортером рису у світі, може ввести заборону його вивезення зарубіжних країн. Ембарго застосовуватиметься всіх сортів рису, окрім басматі, пише Bloomberg. Це пов’язано зі зростанням внутрішніх витрат, а місцеві чиновники хотіли таким чином уникнути додаткової інфляції. Ця заборона вплинула на майже 80% експорту рису з Індії.

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Теги: ембарго Китай ринок продукти Індія рекорд населення

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