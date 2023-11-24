Індія та Китай б'ються за перспективний ринок для постачання сільгосппродукції

Індія втрачає свої позиції провідного експортера рису до Кот-д'Івуару

Китайські експортери рису мають намір замінити конкурентів з Індії на ринку західноафриканської держави Кот-д'Івуар. 2023 року КНР вже перевищила рекорд постачань 2022 року. Про це пише Bloomberg.

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Лише у жовтні Китай відвантажив у країну 45 тисяч тонн рису, вартість якого перевищила рівень $600 за тонну.

Згідно з офіційними даними, за три місяці Китай експортував до Кот-д'Івуару більше рису, ніж за весь 2022 рік. Сталося це після обмежень на постачання з боку Індії, причому цей захід швидше за все триватиме ще й наступного року.

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Цифри показують, що Китай також експортував 20 тис. тонн до Демократичної Республіки Конго в жовтні, що є найбільшим місячним обсягом принаймні з липня 2018 року. Поставки до Гани склали 20 тис. тонн, що трохи нижче рекордних 20,5 тис. тонн у серпні.

За даними індійського уряду, Кот-д’Івуар був четвертим за величиною покупцем рису басматі з Індії у 2022-2023 роках. Але країна обмежила закордонні постачання рису ще наприкінці липня, щоб стримати ціни на внутрішньому ринку перед виборами, які відбудуться незабаром.

Нагадаємо, у липні йшлось про те, що Індія, що є найбільшим експортером рису у світі, може ввести заборону його вивезення зарубіжних країн. Ембарго застосовуватиметься всіх сортів рису, окрім басматі, пише Bloomberg. Це пов’язано зі зростанням внутрішніх витрат, а місцеві чиновники хотіли таким чином уникнути додаткової інфляції. Ця заборона вплинула на майже 80% експорту рису з Індії.