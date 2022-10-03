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Російські силовики оголосили у розшук пропагандистку Овсяннікову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські силовики оголосили у розшук пропагандистку Овсяннікову
фото з відкритих джерел

Колишня редакторка «Першого каналу» втекла з-під домашнього арешту разом із дочкою

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки оголосило у розшук колишню редакторку російського пропагандистського «Першого каналу» Марину Овсяннікову. Про це повідомляють росЗМІ.

«МВС оголосило у розшук Марину Овсяннікову. Раніше її чоловік повідомив RT, що колишня редакторка «Першого каналу» втекла з-під домашнього арешту разом із одинадцятирічною дочкою», – йдеться у повідомленні.

Російські силовики оголосили у розшук пропагандистку Овсяннікову фото 1

Нагадаємо, у липні колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова влаштувала акцію на тлі стін Кремля у Москві. У руках вона тримала плакат із написом «Путін – убивця» та згадкою про 352 убитих Росією українських дітей. 

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

Теги: пропагандист росія чоловік розшук путін кредит время

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