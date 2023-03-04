Головна Світ Політика
search button user button menu button

Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
На конференції у Нью-Делі Лавров виставив себе на посміховисько
фото з відкритих джерел

На конференції в Делі Лаврова висміяли за слова про миролюбність Росії

Посол України в ООН Сергій Кислиця висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова, який під час конференції в Делі заявив, що РФ намагається зупинити війну в Україні, запущену нібито проти РФ.

Кислиця у Twitter назвав Лаврова безчесним придурком.

«Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. «Війна, яку розв'язали проти нас», – говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміховисько, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!» – різко висловився постійний представник України в ООН.

Як відомо, Лавров у п'ятницю, 3 березня, під час конференції Raisina Dialogue 2023, яку організував аналітичний центр Observer Research Foundation у Нью-Делі заявив: «Війна, яку ми намагаємось зупинити, була запущена проти нас, використовуючи українських людей, звісно мала вплив на політику Росії, включно з енергетичною політикою».

Міжнародна аудиторія із вчених, дипломатів та бізнес-менеджерів сміхом та вигуками незгоди відреагувала на цю заяву Лаврова.

Нагадаємо, на зустрічі глав МЗС клубу G20 міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну проти України та заявила, що «найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів».

Раніше Кислиця різко розкритикував заяву співзасновника рок-гурту Pink Floyd, британського музиканта Роджера Вотерса по відеозв’язку на Раді безпеки ООН про те, що вторгнення Росії в Україну «не було неспровокованим». 

Теги: Сергій Лавров G20 росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вотерс вважає, що Захід має припинити постачати зброю Києву
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
9 лютого, 07:13
Кислиця порівняв постпреда Росії при ООН з м’ясником
«Як це бути поруч із м'ясником у палаті?»: Кислиця звернувся до країн-членів Радбезу ООН
15 сiчня, 21:13
Сергій Кислиця розповів про чергову російську аферу
Кислиця нагадав, як Росія захопила чуже місце в ООН
28 грудня, 2022, 09:02

Політика

Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
Передвиборча кампанія Байдена: стали відомі подробиці
Передвиборча кампанія Байдена: стали відомі подробиці
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
США та Німеччина підтвердили готовність надалі вводити санкції проти РФ
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
13K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
9681
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7000
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6735
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
5940
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту