Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова

Посол України в ООН Сергій Кислиця висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова, який під час конференції в Делі заявив, що РФ намагається зупинити війну в Україні, запущену нібито проти РФ.

Кислиця у Twitter назвав Лаврова безчесним придурком.

«Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. «Війна, яку розв'язали проти нас», – говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміховисько, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!» – різко висловився постійний представник України в ООН.

