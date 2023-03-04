Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова

На конференції у Нью-Делі Лавров виставив себе на посміховисько

На конференції в Делі Лаврова висміяли за слова про миролюбність Росії

Посол України в ООН Сергій Кислиця висміяв главу російського МЗС Сергія Лаврова, який під час конференції в Делі заявив, що РФ намагається зупинити війну в Україні, запущену нібито проти РФ.

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Кислиця у Twitter назвав Лаврова безчесним придурком.

«Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. «Війна, яку розв'язали проти нас», – говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміховисько, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!» – різко висловився постійний представник України в ООН.

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A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023

Як відомо, Лавров у п'ятницю, 3 березня, під час конференції Raisina Dialogue 2023, яку організував аналітичний центр Observer Research Foundation у Нью-Делі заявив: «Війна, яку ми намагаємось зупинити, була запущена проти нас, використовуючи українських людей, звісно мала вплив на політику Росії, включно з енергетичною політикою».

Міжнародна аудиторія із вчених, дипломатів та бізнес-менеджерів сміхом та вигуками незгоди відреагувала на цю заяву Лаврова.

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Нагадаємо, на зустрічі глав МЗС клубу G20 міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну проти України та заявила, що «найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів».

Раніше Кислиця різко розкритикував заяву співзасновника рок-гурту Pink Floyd, британського музиканта Роджера Вотерса по відеозв’язку на Раді безпеки ООН про те, що вторгнення Росії в Україну «не було неспровокованим».