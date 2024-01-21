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Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар
Унаслідок обстрілу були поранені кілька американських військових
фото: Reuters

По авіабазі було випущено щонайменше десяток ракет

Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяви американських посадовців.

За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.

Американський чиновник заявив, що під час атаки на авіабазу Айн аль-Асад американський персонал отримав незначні поранення, а співробітник сил безпеки Іраку був важко поранений.

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, напад стався після того, як, ймовірно, ізраїльський удар убив керівника розвідки Ірану в Сирії, а також трьох інших військових.

Як пише Reuters, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

Нагадаємо, хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідомлялося раніше, Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

До слова, Протиповітряна оборона США збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.

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Теги: Ірак США обстріл напад

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