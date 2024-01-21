Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар

По авіабазі було випущено щонайменше десяток ракет

Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяви американських посадовців.

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За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.

Американський чиновник заявив, що під час атаки на авіабазу Айн аль-Асад американський персонал отримав незначні поранення, а співробітник сил безпеки Іраку був важко поранений.

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Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, напад стався після того, як, ймовірно, ізраїльський удар убив керівника розвідки Ірану в Сирії, а також трьох інших військових.

Як пише Reuters, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

Нагадаємо, хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідомлялося раніше, Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

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До слова, Протиповітряна оборона США збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.