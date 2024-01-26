У США засуджено колишнього радника Трампа за неповагу до Конгресу

Ексрадника засуджено до чотирьох місяців позбавлення волі

25 січня Федеральний суд у Вашингтоні засудив колишнього торговельного радника Білого дому за президенства Дональда Трампа Пітера Наварро до чотирьох місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

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Справа щодо Наварро стосується його відмови прийти за повісткою на слухання спеціального комітету Палати представників США, який розслідував обставини штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У вересні 2023 року суд визнав ексрадника Трампа винним за двома пунктами звинувачень. Прокуратура просила по шість місяців ув’язнення за кожен, однак суд об’єднав їх та зменшив покарання до чотирьох місяців позбавлення волі.

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Орім того, Пітер Наварро має заплатити 9500 доларів штрафу.

Суддя відкинув аргументи підсудного про те, що його справа була політично вмотивованою і що він не з’явився в Конгресі за повісткою, пославшись на привілей виконавчої влади Трампа. Наварро майже одразу після вироку суду оскаржив його.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд США ухвалив постанову, яка дозволяє притягти Дональда Трампа до відповідальності через штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це може привести до низки цивільних позовів проти нього.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у виборах у штаті Колорадо і визнати його право балотуватися на посаду президента США.