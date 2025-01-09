Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»
Асма Асад знову опинилась у центрі новин
фото: Aijaz Rahi

Турецькі ЗМІ обговорюють нову ситуацію щодо Асми Асад

Туреччина продовжує активно обговорювати тему Башара Асада та його дружини. Так, на турецькому телеканалі Haber Global обговорювалися твердження, яке з'явилися нещодавно у турецькій пресі, що Асма Асад нібито має тісні зв'язки з британською розвідкою. Гостями студії стали політичний експерт Фаїк Танрикулу та журналіст, фахівець із Близького Сходу Мете Сохтаоглу.

 Так, Фаїк Танрикулу нагадав, що Асма Асад уже багато років є громадянкою Великої Британії, і звинувачення, що поширюються, нібито «не позбавлені підстав».

«Виникає питання: невже Башар Асад, який довгі роки керував Сирією, не знав про зв'язки своєї дружини з британською розвідкою? А якщо знав, чи був він сам причетний до цих відносин? Ці питання поки що залишаються без відповіді, але викликають серйозні підозри», – наголосив експерт. 

Асма аль-Асад (дівоче прізвище Ахрас) народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року в сім'ї вихідців із сирійського міста Хомс. Її батько, Фаваз Ахрас, – відомий кардіолог, а мати Сахар Ахрас працювала дипломатом у сирійському посольстві в Лондоні.

Раніше стало відомо, що Асма Асад у критичному стані через рецидив лейкемії. Її стан настільки тяжкий, що лікарі ізолювали її від інших людей, щоб уникнути ризику зараження. Як стало відомо газеті Financial Times, дружина Асада Асма розпочала лікування від раку в Москві за кілька тижнів до втечі чоловіка з країни.  

Нагадаємо, Велика Британія відмовилася прийняти дружину Башара Асада, незважаючи на наявність у неї громадянства Сполученого Королівства. ЗМІ раніше повідомляли, що Асма Асад подала на розлучення після 24 років шлюбу. Нібито вона розчарована життям у Росії та хоче виїхати до Лондона, де народилася. 

До слова, минулого тижня стало відомо, що поваленого президента Сирії Башара Асада отруїли у Москві. Наразі його стан стабілізувався. Зокрема йдеться про те, що Асад захворів у неділю, 29 грудня. Він звернувся за медичною допомогою, як тільки почав «сильно кашляти та задихатися».

Читайте також:

Теги: Сирія батько розлучення журналіст дружина Велика Британія Башар Асад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сирії зміниться керівництво
Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet
11 грудня, 2024, 12:25
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 грудня, 2024, 00:05
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
15 грудня, 2024, 02:18
Як пояснює Залужний, це «книга про його війну»
«Це книга про мою війну». Залужний випустив перший рукопис
20 грудня, 2024, 12:55
Фільми, які варто подивитися напередодні Різдва чи Нового року
Атмосфера Різдва. Підбірка сімейних фільмів, які подарують відчуття свята
23 грудня, 2024, 20:00
Покласти край знущанням в армії можна лише тоді, коли буде реальна відповідальність для командування за їхні дії
Знущання у ЗСУ: скарги про порушення надходили з 22 бригад
21 грудня, 2024, 15:42
Священник УПЦ МП Федір Голодняк під час літургії в храмі в Чехії (праворуч)
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
28 грудня, 2024, 19:57
Батько Маска розповів про можливу інвестицію сина
Маск замислився над придбанням футбольного клубу «Ліверпуль» – ЗМІ
Вчора, 09:35
У 2021 році Марків став батьком. Службу в лавах ЗСУ не припиняв донині
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
7 сiчня, 21:44

Політика

Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»
Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»
Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Пісторіус анонсував нові поставки систем ППО та бронетехніки для України
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині
Британська розвідка проаналізувала наступ ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
136K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
22K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
20K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
18K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua