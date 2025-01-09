Дружина Башара Асада – шпигунка? Турецькі ЗМІ шукають «британський слід»

Турецькі ЗМІ обговорюють нову ситуацію щодо Асми Асад

Туреччина продовжує активно обговорювати тему Башара Асада та його дружини. Так, на турецькому телеканалі Haber Global обговорювалися твердження, яке з'явилися нещодавно у турецькій пресі, що Асма Асад нібито має тісні зв'язки з британською розвідкою. Гостями студії стали політичний експерт Фаїк Танрикулу та журналіст, фахівець із Близького Сходу Мете Сохтаоглу.

Так, Фаїк Танрикулу нагадав, що Асма Асад уже багато років є громадянкою Великої Британії, і звинувачення, що поширюються, нібито «не позбавлені підстав».

«Виникає питання: невже Башар Асад, який довгі роки керував Сирією, не знав про зв'язки своєї дружини з британською розвідкою? А якщо знав, чи був він сам причетний до цих відносин? Ці питання поки що залишаються без відповіді, але викликають серйозні підозри», – наголосив експерт.

Асма аль-Асад (дівоче прізвище Ахрас) народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року в сім'ї вихідців із сирійського міста Хомс. Її батько, Фаваз Ахрас, – відомий кардіолог, а мати Сахар Ахрас працювала дипломатом у сирійському посольстві в Лондоні.

Раніше стало відомо, що Асма Асад у критичному стані через рецидив лейкемії. Її стан настільки тяжкий, що лікарі ізолювали її від інших людей, щоб уникнути ризику зараження. Як стало відомо газеті Financial Times, дружина Асада Асма розпочала лікування від раку в Москві за кілька тижнів до втечі чоловіка з країни.

Нагадаємо, Велика Британія відмовилася прийняти дружину Башара Асада, незважаючи на наявність у неї громадянства Сполученого Королівства. ЗМІ раніше повідомляли, що Асма Асад подала на розлучення після 24 років шлюбу. Нібито вона розчарована життям у Росії та хоче виїхати до Лондона, де народилася.

До слова, минулого тижня стало відомо, що поваленого президента Сирії Башара Асада отруїли у Москві. Наразі його стан стабілізувався. Зокрема йдеться про те, що Асад захворів у неділю, 29 грудня. Він звернувся за медичною допомогою, як тільки почав «сильно кашляти та задихатися».