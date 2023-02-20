Розвідка Нідерландів заявила, що Росія готує диверсії на енергооб'єктах країни

За даними розвідників, йдеться про диверсії у Північному морі

Росія хоче пошкодити енергопостачання Нідерландів, влаштувавши диверсії у Північному морі, заявив глава військової розвідки Нідерландів Ян Свілленс, пише Nos.

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РФ спробувала скласти картку постачання енергоносіїв до країни. Декілька місяців тому російське судно намагалося зібрати дані про вітрові електростанції.

«Це було вчасно виявлено та адекватно проаналізовано», – сказав Свілленс. За його словами, тоді ворожий корабель направили в інший бік.

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Глава розвідки додав, що такі дії РФ дають зрозуміти, що «загроза для Нідерландів є більша, ніж здається на перший погляд». Крім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена у зборі даних про інтернет-кабелі та газопроводи.

За інформацією нідерландської розвідки, йдуть «підготовчі дії до заворушень і диверсій». Спецслужби вже деякий час попереджають, що також можливий таємний напад на інші життєво важливі об'єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Як відомо, нещодавно РФ повідомила, що знайшла винних у вибуху на Кримському мосту. Зі слів голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 8 жовтня 2022 року «доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт».

Раніше ГУР Міноборони України попередило, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.